“Lavanda Festival” in provincia di Pisa: cucina, massaggi e concerti

Lenisce le scottature e le punture d'insetto, favorisce il sonno, è utile per fare massaggi rilassanti, purificare l'aria, aromatizzare torte e biscotti. Ma anche semplicemente per profumare il corpo. La lavanda, pianta dai mille usi, è la regina delle essenze. E in Toscana c'è ormai un angolo di Provenza dove, il 22 e il 23 giugno, si terrà il

Lavanda Festival

. L'appuntamento è a Pieve di Santa Luce (Pisa) e avrà per palcoscenico proprio i campi di lavanda. L'evento, organizzato da Flora per i 30 anni di attività, prevede anche un convegno scientifico dedicato all'aromaterapia, all'uso degli oli essenziali in diversi ambiti come la sanificazione degli ambienti e il pronto intervento con gli oli essenziali. Nel corso della due giorni sarà possibile vedere le coltivazione fiorite di lavanda - circa 3 ettari, a due passi dalla sede del festival e seguire il processo di distillazione per ottenere dalla pianta l'olio essenziale puro 100%. Si possono seguire laboratori di aromaterapia (massaggi, cosmetica, cucina) e varie attività come la degustazione di cibi e bevande di cucina aromatica con oli essenziali, lo shopping agli stand di prodotti locali, spettacoli e concerto serale nei campi fioriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA