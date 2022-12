Katabasis è il grido di dolore un ghiacciaio che si scioglie

Mercoledì 14 Dicembre 2022, 11:58

A Noto, 30 km da Siracusa, è stato installato il primo green smart wall sonoro d'Italia: si chiama IRAE-Ultimate Landscapes ed è un mosaico digitale in bioresina, che - promosso dalla no profit italiana Yourban2030 in occasione della prima edizione di Vision2030 - arriva sui muri della stazione di Noto per raccontare una storia, quella dello scioglimento dei ghiacciai, attraverso i suoni di Alessio Mosti e le immagini di Claudio Orlandi. Si tratta di un muro, multimediale e sostenibile, che offre ai passanti e ai visitatori una performance perenne, grazie alla tecnologia di prossimità: sulla tela dello smart wall è riprodotta una foto di Claudio Orlandi, e ad accompagnare l'immagine c'è una traccia audio, in ascolto tramite QR code. La traccia si chiama "Katabasis" ed è il risultato del lavoro del sound designer Alessio Mosti, che è riuscito ad immortalare il grido di dolore del ghiacciaio che si scioglie. foto via ufficio stampa HF4 - music "Elevation" from Bensound.com

