Italia, terra di laghi: ecco quali sono i più menzionati su Instagram, la Top Ten dell’estate 2023

Giovedì 13 Luglio 2023, 12:27

I laghi sono la destinazione ideale per molti italiani, che si tratti di una vacanza lunga o di una gita di poche ore in fuga dalla città. Del resto, il nostro paese offre molte opzioni tra cui scegliere da nord a sud. Per questo, la piattaforma di prenotazione Musement ha elaborato una classifica con i bacini lacustri più menzionati su Instagram. Il risultato è una sequenza di cartoline di viaggio che possono ispirare i prossimi itinerari. Tra spiagge insospettabili, paesi pittoreschi e la possibilità di fare tantissime attività, dai percorsi di trekking agli sport acquatici, fino alle visite culturali. A guidare la Top Ten è la Lombardia con ben tre laghi nelle prime posizioni: Garda, Como e Maggiore. Foto Pixabay da Ufficio Stampa Musement

LEGGI ANCHE: -- Olimpiadi: come soggiornare della casa del Barone Pierre de Coubertin