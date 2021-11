Il Passo delle Streghe a San Marino: la leggenda dietro questo luogo tanto fotografato

A San Marino si trova il Passo delle Streghe dal quale è possibile ammirare una delle viste più belle della zona. Con un solo colpo d'occhio abbraccerete dalle Valli di Comacchio al Mare Adriatico. Ma attenzione: durante le sere d'estate in molti dicono di sentir ridere e scherzare le streghe. È un suggestivo percorso in pietra che costeggia il ciglio del monte e risale al 1200 circa. Collega la Prima Torre (chiamata anche Rocca o Guaita) la più antica delle 3 rocche, con la Seconda Torre anche detta del Castello della Cesta e il suo nome affonda le radici tra la tradizione e la leggenda. Crediti foto@Shutterstock Music: «Funday» from Bensound.com

