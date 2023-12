Il fantasma che vaga di notte vicino al Colosseo: è uno degli spettri più famosi dell'antichità

Sabato 30 Dicembre 2023, 08:13

Figlia del console Marco Valerio Messalla Barbato e di Domizia Lepida, Messalina a soli 14 anni dovette sposarsi, per via di una rigida decisione presa dall'Imperatore in carica Caligola, con il cugino della madre, Claudio. Nonostante fosse destinato a diventare imperatore, per Messalina, Claudio, non si dimostrò un bel partito. L'erede dell'Impero, infatti, all'età delle nozze con Messalina era balbuziente, zoppo, con più di 30 anni di differenza e 3 matrimoni alle spalle. La bellissima e ormai 23enne Messalina decise, per via della sua vita coniugale infelice, di commettere numerosi adulteri, trasgredendo più volte Il patto coniugale alla vista di tutti. La giovane donna toccò però il fondo quando decise di inscenare un matrimonio con uno dei suoi amanti, Gaio Silio. Claudio decretò la morte di entrambi e Messalina fu così uccisa all'età di 23 anni da un tribuno militare che le avrebbe afferrato i capelli pronunciando: “Se la tua morte sarà pianta da tutti i tuoi amanti, piangerà mezza Roma!”. Da allora sembra che il fantasma di Messalina si aggiri di notte per le strade dove ha compiuto il suo ultimo adulterio e che torni a infestare Roma alla ricerca di un'ennesima avventura. Crediti Musica Korben Foto Shutterstock



