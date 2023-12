Il cielo dentro la chiesa di Roma: varcata la soglia farai un viaggio nello spazio

Venerdì 29 Dicembre 2023, 10:12

Avete mai pensato di passare qualche ora tra gli ammassi stellari, nebulose e comete, lasciandovi guidare da così tanta bellezza dell'astronomia? Nella Chiesa degli artisti, anche detta Basilica di Santa Maria Montesanto, a Roma si può grazie a Bernini che con il suo talento ha trasformato la cupola in una notte luminosa. La Chiesa degli artisti è molto conosciuta dai romani e dai turisti che una volta giunti a Roma non perdono occasione di visitarla anche soltanto da fuori. La Basilica di Santa Maria Montesanto si trova al crocevia di Piazza del Popolo, tra via del Corso e via del Babuino. Il suo nome originario deriva da una precedente chiesa dedicata alla Vergine e retta dai frati Carmelitani. La costruzione della Chiesa degli artisti risale al 1662 ed il progetto portava la firma di Carlo Rainaldi. Con la morte di Papa Alessandro VII, i lavori furono interrotti per poi riprendere qualche anno dopo con Carlo Fontana e Mattia de Rossi, sotto la supervisione di Gian Lorenzo Bernini. Fu proprio lui ad apportare delle variazioni al piano iniziale e tra le modifiche vi erano la pianta che divenne ellittica e la cupola dodecagonale, concludendo i lavori nel 1675 e le decorazioni nel 1679. Da secoli la cupola simboleggia la volta celeste ed oggi è diventato un cielo stellato per mezzo dell’installazione luminosa Cielo, realizzata dall’architetta Susanna Nobili nell’ambito del ciclo Arte e Liturgia che la Chiesa degli Artisti promuove da oltre sessant’anni. Ogni progetto si caratterizza dall'unione della forma architettonica, lo spazio e la luce così da valorizzare la struttura con un insieme di proiezioni reali – a cura del graphic designer Sergio Metalli – che vanno a riprodurre stelle, nebulose, nuvole, comete e il loro movimento. FOTO: SHUTTERSTOCK E CREDITS @ANNARITACANALELLA MUSICA: PROJECT A_KORBEN



