Gli Under25 della Regione Lazio viaggiano gratis con Lazio in Tour

Lunedì 18 Luglio 2022, 14:44

Torna l'Interrail della Regione Lazio: Lazio In Tour Gratis 2022, che permetterà a 500mila ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni di viaggiare gratuitamente sui mezzi Cotral e Trenitalia che operano su una rete di 373 comuni e 1217 km di ferrovia per 17.242 km². Photo Credits: Regione Lazio, Luca Perazzolo via Comunicazione GenerAzioni Giovani ; music: “A day to remember” from Bensound.com

