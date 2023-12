Giardino di Ninfa, apertura straordinaria l'8 Dicembre: occasione imperdibile

Lunedì 4 Dicembre 2023, 13:21

L'8 dicembre sarà un'occasione unica per visitare il Giardino di Ninfa che apre in via del tutto eccezionale per la Festa dell'Immacolata Concezione. Senza dubbio è uno dei giardini più belli d'Italia e d'Europa a Cisterna di Latina che la Regione Lazio ha dichiarato Monumento Naturale nel 2000 per tutelarlo. All'interno del giardino di Ninfa grande 8 ettari è possibile ammirare oltre 1300 specie di piante tra cui 19 varietà di magnolia, betulle, iris acquatici e aceri giapponesi. A primavera, invece, i ciliegi ornamentali fioriscono andando a creare un'atmosfera fiabesca, lasciando i visitatori a bocca aperta. Solitamente il Giardino di Ninfa apre le porte ai turisti provenienti da ogni parte del mondo dal periodo di primavera fino ai primi di novembre. Quest'anno, tuttavia, avrà luogo un'apertura straordinaria l'8 dicembre, in occasione della Festa dell'Immacolata, così da dare la possibilità ai visitatori di ammirare la vegetazione nel periodo invernale che rende ancora più suggestivo il posto. Al Giardino di Ninfa ci si può accedere in fasce orarie e esclusivamente con visite guidate della durata di circa un’ora, dalle ore 9 alle ore 15. Il costo del biglietto è di 15,75 euro e non è rimborsabile, i bambini al di sotto dei dodici anni accompagnati non pagano. Nel XVI secolo il cardinale Nicolò III Caetani, amante della botanica, ebbe l'idea di creare a Ninfa un “giardino delle delizie“. Così fece realizzare, accanto alla rocca medievale, un hortus conclusus, un giardino delimitato da mura con impianto regolare, coltivandovi pregiate varietà di agrumi, fra cui il Citrus Cajetani. Nel XVII il Duca Francesco IV, invece, si occupò dell’hortus conclusus anche se per cause di forza maggiori fu costretto ad abbandonare il progetto di cui rimangono solo le fontane. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



