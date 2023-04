È considerato il roseto più bello del mondo, qui si può ammirare una straordinaria collezione

Giovedì 20 Aprile 2023, 06:47 - Ultimo aggiornamento: 06:48

Il roseto comunale di Roma sorge sulle pendici dell'Aventino a pochi passi da Circo Massimo. Dal III secolo a.C. questo luogo ospita molte varietà di fiori. È Tacito a parlare negli Annales di un tempio dedicato alla dea Flora e dei festeggiamenti per i floralia, che si tenevano all'inizio della primavera proprio a Circo Massimo. L’idea di un roseto è di Mary Gayley. Il giardino sacro del roseto sul colle Aventino fu la tappa finale dell'iniziativa di Mary Gayley, un luogo considerato tra i più magnifici roseti del mondo. Il roseto ospita 1200 varietà e specie ed è diviso in due settori distinti. Dal 21 Aprile sarà visitabile nel pieno spirito delle celebrazioni per la primavera e per la città di Roma. Photo: Shutterstock Music: Korben

Natale di Roma: sai perchè si festeggia il 21 Aprile?