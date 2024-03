Dove andare in vacanza a Pasqua? Le mete più gettonate in Italia

Mercoledì 6 Marzo 2024, 08:25

State iniziando a pensare a dove andare in vacanza a Pasqua? Il weekend lungo che va dal 30 marzo al 1 aprile si preannuncia già caldo in termini di prenotazioni… e speriamo anche con le temperature. Due portali di settore hanno analizzato i trend attuali ed è emerso che Toscana, Umbria e Lombardia sono le regioni preferite dagli utenti. Inoltre gli italiani – e gli stranieri – sono alla ricerca di vacanze slow, per ricaricare le batterie, a contatto con la natura e immersi nella quiete rurale dello Stivale. Qualche spunto su dove andare in vacanza a Pasqua? Qui sei destinazioni Foto: Ufficio Stampa/Shutterstock - Musica: Korben



