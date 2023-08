Dieci spiagge italiane da visitare almeno una volta nella vita

Vacanze e voglia di mare sono spesso sinonimo di ferie e di estate e, in queste settimane, è tempo di godere del massimo del relax e della bellezza che il nostro territorio ci regala. Nonostante la bella stagione ci abbia riservato, quest’anno, condizioni meteo spesso difficili, ora è il momento di staccare la spina da tutto e da tutti e di visitare alcuni dei mari più belli del nostro Paese. Se è vero che le spiagge indimenticabili sono tantissime, eccone dieci da visitare almeno una volta nella vita:

Sardegna: La Pelosa (Stintino), Sassari

Sembra davvero di trovarsi in un atollo tropicale tra acqua turchese e sabbia bianca e fine come borotalco. Nel Golfo dell’Asinara, in una baia protetta dai faraglioni di Capo Falcone si trova questo angolo di mare paradisiaco perennemente calmo. A piedi si può anche raggiungre un tratto di terra emersa di fronte alla spiaggia, noto per la presenza di una torre.

Sicilia: Spiaggia dei Conigli, Lampedusa

Questa meta super gettonata, è davvero in grado di lasciare senza fiato. Tripadvisor l’ha eletta come spiaggia più bella del mondo ed è una vera e propria perla del Mediterraneo.

Per la necessità di proteggere l’area, l’accesso è limitato e ci sono diversi turni per poter godere dello spettacolo delle sue acque.

Puglia: Punta Prosciutto, Salento

Quest’area del tutto incontaminata di Porto Cesareo, si incontra sul lato ionico del Salento, tra acque caraibiche e cristalline. Le sue distese di sabbia fanno da contrasto a un panorama naturalistico raro con un fondale molto basso, nell’area tra Lecce e Taranto. Si estende per circa 2 km ed è delimitata a nord da Torre Colimena e a sud dalla Spiaggia di Riva degli Angeli in zona Punta Grossa.

Sicilia: Favignana, Cala Rossa

Nella classifica 2019 di Legambiente è stata riconosciuta tra le spiagge più belle di Italia e ha ricevuto le 5 vele. Nell’isola più grande dell’arcipelago delle Egadi e molto famosa, grazie ai colori azzurri del mare tra le bianche pareti di tufo.

Liguria: Baia dei Saraceni, Finale Ligure

Riceve puntualmente la bandiera blu e si incontra percorrendo la strada che fiancheggia la costa tra Finale Ligure e il borgo di Vaigotti. Lo scenario è diviso tra sfumature indimenticabili e scogli mozzafiato, perfetto sia per nuotare che per concedersi ore di dolce far niente a prendere il sole e si tratta di una spiaggia completamente gratuita.

Sicilia: Spiaggia di San Vito, San Vito Lo Capo

Chi non conosce questa località sempre più turistica e gettonata, anche grazie all’annuale kermesse del Cous Cous Fest? Non lontano dall’aeroporto di Trapani, è indicata per coppie e famiglie e agguanta periodicamente prestigiosi riconoscimenti, come le 5 vele di Legambiente e la Bandiera Verde dei pediatri italiani.

Calabria: Vibo Valentia, Calabria

La chiamano la “Perla del Tirreno” e si trova nella Costa degli Dei, con la spiaggia della “Rotonda”, tra sabbia bianca, mare blu e una rupe a strapiombo sull’acqua.

Campania: Marina di Camerota, Salerno

Nel Parco Nazionale del Cilento, l’area della spiaggia di Cala Bianca è Patrimonio Unesco. La sua innegabile bellezza, la rende una meta adatta a tutti, anche ai bambini, tanto che nel 2019 ha ricevuto la Bandiera Verde per essere indicata proprio per i più piccoli.

Sicilia: Scala dei Turchi, Realmonte

Negli ultimi anni la sua parete di roccia bianca a strapiombo sul mare è diventata una meta turistica sempre più richiesta e sempre più in pericolo per la sua fragilità. Il vento e le acque ne hanno smussato la pietra e si tratta di un luogo da lungo passato, visto che si pensa gli Ottomani ne abbiano utilizzato l’approdo naturale per nascondersi e saccheggiare le città vicine.

Su Giudeu: Domus de Maria, Sardegna

Tra le spiagge più belle d’Italia, ha guadagnato 5 vele di Legambiente ed è ricca di scogli a livello del mare, tanto da essere perfetta per immersioni e pesca subacquea. In più, da queste parti si fermano stormi di fenicotteri che si lasciano osservare dai turisti.