Turismo, Garavaglia: in estate tutto aperto, prenotate le vacanze

Sarà un'estate in zona gialla «senza tanti problemi. Non ci sono motivi che ci lascino pensare che quest'estate sarà diversa dalla scorsa». Lo assicura ai microfoni di Radio Capital il ministro del turismo Massimo Garavaglia. E dice di più: «Con la massima sicurezza da aprile in poi iniziamo ad aprire tutto». Il premier Mario Draghi replica con una battuta: «Sono d'accordo, se potessi andare in vacanza ci andrei volentieri». Il punto è che i dati, al momento, non consentono di fare previsioni certe. E quanto al mese di aprile, l'orientamento è di non aprire affatto: l'Italia, molto probabilmente, resterà ancora in rosso e arancione.

APPROFONDIMENTI BOTTA E RISPOSTA Lockdown, aprile in rosso e arancione. Salvini attacca: impensabile.... VIAGGI Turismo, incertezza sui vaccini frena i viaggi e le vacanze di 20... RIVOLUZIONE IN LAGUNA Grandi navi dirottate da Venezia a Marghera: l'attracco... NORDEST Crisi Covid, protesta dei lavoratori del porto di Venezia davanti...

Tamponi, controlli e vaccini

Tamponi e controlli. Saranno queste, per Garavaglia, le disposizioni per viaggiare in Italia sicuri mentre il piano vaccinale va avanti. E le discoteche? «All'aperto con certe regole perché no», sottolinea.

«Quest'estate - assicura Garavaglia - sarà ancora un turismo Italia su Italia, i viaggi all'estero hanno bisogno ancora di tempo, però già ci sono segnali di ripresa. Con il senno di poi siamo tutti campioni, però se l'anno scorso la Sardegna avesse chiesto un tampone all'arrivo, di sicuro sarebbe andato meglio. Ma oramai il passato è il passato. In Europa è stato approvato un lasciapassare, che non è un passaporto vaccinale. Quindi permette a chi è vaccinato di viaggiare, ma se non si è ancora stati vaccinati basta un tampone. Queste regole -sottolinea- saranno valide per l'Italia ma anche per il resto d'Europa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA