Certaldo, il borgo di Boccaccio, si anima con "Stars and Stones": la mostra di Vincenzo Marsiglia

Giovedì 22 Febbraio 2024, 11:11

Dal 2 marzo al 12 maggio 2024, il borgo toscano di Certaldo (FI), terra natale del celebre autore del ‘Decameron’ Giovanni Boccaccio, si trasforma in un palcoscenico di arte contemporanea con l'arrivo di "Stars and Stones", la nuova mostra di Vincenzo Marsiglia curata da Davide Sarchioni, promossa dal Comune di Certaldo con il sostegno della galleria ArteA Gallery di Milano e coordinata da Exponent. Vincenzo Marsiglia, dopo le sue esposizioni internazionali a Parigi e Roma, torna a casa con un progetto artistico innovativo che celebra il ricco patrimonio storico, artistico e letterario del territorio fiorentino. Attraverso un mix di opere in marmo, tessuto, ardesia, e alabastro, oltre a disegni, fotografie e installazioni luminose, il borgo medievale diventa il protagonista di una narrazione contemporanea, in cui la tradizione si fonde con la modernità. Materiale foto per gentile concessione dell'artista - Musica: Korben



