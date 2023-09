Castelli Romani, da qui potrai godere di alcune vedute paesaggistiche fra le più incantevoli della

Giovedì 28 Settembre 2023, 10:45

I Castelli Romani sono città e paesini che si trovano a sud-est della provincia della Capitale. Il nome di rimanda al fatto che immediatamente dopo la caduta del grande Impero romano, molti abitanti si rifugiarono nei castelli costruiti appena fuori le mura della città, ospiti di alcune famiglie nobili come i Colonna, i Chigi, i Savelli, gli Annibaldi, gli Orsini, gli Sforza. In passato, tuttavia, i Castelli furono anche un luogo di scontro e guerre. Soltanto dall’800 diventarono noti per loro bellezza, la loro natura e ricchezza paesaggistica e storica. Essi sono: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Lariano, Velletri. Uno dei paesi dei Castelli Romani più bello per quanto riguarda le vedute paesaggistiche è Rocca di Papa. Esso è ampio quasi 1.000 metri s.l.m. ed è un borgo di origine medievale che regala ai turisti e a tutti i visitatori degli scorci strepitosi. Le case sono aggrappate alla roccia e ripidi vicoletti vanno a costituire una specie di labirinto tra i palazzi. Belvedere della Fortezza Medievale è il sito archeologico ed è in questo punto che la vista arriva a guardare fino al mare. Da non perdere la fortezza del paese e i Campi di Annibale e poi ancora il basolato dell’antica Via Sacra. Da quel punto si percorre una salita fino ad arrivare ad un punto panoramico che prende il nome di Occhialone: da qui è possibile ammirare i due laghi che vi si affacciano, uno di fianco all'altro, e il mare che fa da cornice a così tanta meraviglia. Chiunque voglia perdersi tra la bellezza del borgo medievale non potrà fare a meno di godere dei bellissimi murales e i Pratoni del Vivaro, una distesa di verde che i romani utilizzano per trascorrere qualche ora all'insegna del relax e tranquillità durante le gite fuoriporta. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



