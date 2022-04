Calabria, qui si trova il "chilometro" più bello d'Italia

Lunedì 11 Aprile 2022, 15:35

In Calabria si trova il chilometro più bello d'Italia. Si tratta di via Marina una passeggiata di 1,7 Km composta dal Lungomare Falcomatà, Lungomare Matteotti, Corso Vittorio Emanuele II e Viale Genoese Zerbi. Il fascino e l'eleganza dello stile liberty accompagnano questa passeggiata, che deve il suo soprannome all'effetto ottico della Fata Morgana. Crediti foto@Shutterstock Music: «OnceAgain» from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Calabria, il borgo medievale che ti farà sentire ospite in un’altra epoca