Lo scorcio perfetto sulla Basilica di San Pietro: da qui potrai ammirare il "cupolone"

Martedì 4 Luglio 2023, 07:07 - Ultimo aggiornamento: 07:08

Avvicinando un occhio in prossimità del cancello del Priorato dei Cavalieri di Malta si può ammirare uno scorcio sulla Basilica di San Pietro. Nel Giardino degli Aranci si trova il famoso cancello con annesso buco nella serratura. Non possiamo essere sicuri del fatto che il buco della serratura nel cancello sia stato casualmente allineato con il "cupolone" o se invece si è trattato di una scelta dettata da qualche motivazione. Sappiamo che Piranesi progettò il cancello come se fosse il ponte d'ingresso di una nave perché la leggenda vuole che il colle Aventino a Roma sia proprio una nave che salpa verso il cielo. Chissà se lo scorcio attraverso il buco della serratura sia voluto o meno. Photo: Shutterstock Music: Korben

Roma senza veli, la fontana ‘scostumata’ non lontana da San Pietro