Al Viterbo Christmas Village c'è una novità assoluta: il villaggio vichingo

Venerdì 24 Novembre 2023, 08:36

Se state cercando una meta dove immergervi nella magica atmosfera natalizia, Viterbo è la città perfetta per vivere a pieno il Natale vicino Roma. Per le feste invernali, infatti, dal 25 novembre, ritorna anche quest'anno il Viterbo Christmas Village! Il Christmas Village di Viterbo, dal 2016 ad oggi, è un evento imperdibile che emoziona grandi e piccini. Quest'anno poi, ci saranno una serie di novità che renderanno ancora più travolgente questo Natale. Non mancherà di certo il grande mercatino di Natale con delle suggestive casette di legno ad ornare la città, in un percorso che si svolgerà tra le numerose piazze di Viterbo come: piazza del Duomo, ponte del duomo, piazza della Morte, piazza San Carluccio e l’area della Zaffera. Le tappe non sono mai abbastanza, e Viterbo si lascia trasportare dalla magia del Natale realizzando un villaggio dalla grandezza tale da riempire la città di attrazioni. A Palazzo Papale sarà presente un presepe a grandezza naturale, mentre più classica, ma mai noiosa è la pista di pattinaggio installata a Largo Benedetto Croce. Ma le sorprese non finiscono qui! Un tour immersivo che vi permetterà di vivere a pieno lo spirito del Natale anche attraverso la presenza dei personaggi più iconici di questa festa! Nell'incantevole Palazzo degli Alessandri, ospite immancabile è proprio Babbo Natale! I bambini visiteranno, accompagnati da un corteo di elfi e fatine, il magico rifugio dove Santa Claus gusta i suoi pasti, la magnifica camera da letto dove riposa dopo le sue lunghe giornate, e lo studio, dove si dedica alla lettura delle letterine inviate da bambini di tutto il mondo. Non lasciatevi perdere l'occasione di vivere il mondo del Natale a pochi passi da Roma, il Viterbo Christmas Village resterà aperto fino il 6 gennaio! CREDITI: FOTO SHUTTERSTOCK MUSICA KORBEN



Natale 2023: i borghi nel Lazio che devi assolutamente visitare durante le festività natalizie