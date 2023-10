Agriturismi in autunno: qui stacchi la spina, ritrovi l’armonia con la natura e mangi bene!

Lunedì 2 Ottobre 2023, 11:18

L'autunno offre un'occasione unica per riscoprire la bellezza della natura, immergersi nella cultura locale e godersi momenti di puro relax. Una recente ricerca condotta da AstraRicerche per conto di Feries, il leader italiano nella ricettività extra-alberghiera online attraverso i portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it, ha rivelato che oltre l'80% degli italiani associa le vacanze nella natura a sensazioni positive, descrivendole come esperienze rilassanti e rigeneranti. Questo consenso crescente alla ricerca di serenità nella natura si riflette nelle preferenze degli italiani per la loro vacanza ideale. Secondo la ricerca, il 27,5% degli intervistati opta per il concetto di "Small is More", preferendo soggiorni in piccoli borghi e località minori, sia sulle coste che nell'entroterra, tra montagne e colline. Questa tendenza mette in luce un desiderio di fuggire dalla frenesia delle città e ritrovare la tranquillità in luoghi meno affollati ma altrettanto affascinanti. Un altro 18,5% degli italiani predilige un tipo di turismo "soft", caratterizzato da esperienze lente e sostenibili. Questo tipo di vacanza permette di immergersi completamente nella cultura e nella bellezza della regione visitata, spesso a piedi o in bicicletta. Inoltre, il 4,8% degli intervistati è affascinato dagli itinerari enogastronomici, desiderosi di esplorare i sapori e i piaceri del cibo e del vino locali. Nel frattempo, il 2,4% predilige soggiorni focalizzati sul benessere del corpo e dell'anima, cercando relax e rinascita in contesti naturali. Tutte queste preferenze si fondono perfettamente in un soggiorno in agriturismo, dove gli ospiti possono connettersi con la natura, esplorare le tradizioni locali, assaporare la cucina autentica e godersi momenti di tranquillità e benessere. Qui la lista di mete da non perdere! Foto: SEC Newgate Italia - Musica: Korben



