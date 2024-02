Aeroporto di Salerno, Easyjet inserisce la destinazione "Costa d'Amalfi"

Domenica 18 Febbraio 2024, 20:48 - Ultimo aggiornamento: 20:52

L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, identificato con il codice "QSR", è apparso sul sito di Easyjet come "Costiera Amalfitana – Salerno", segnalando un possibile imminente accordo tra l'aeroporto salernitano e la compagnia aerea a basso costo britannica Easyjet. Nonostante l'aeroporto non sia ancora elencato tra le destinazioni effettive - liratv.it - l'indicazione suggerisce fortemente che potrebbe essere aggiunto presto, in linea con le voci di un'intesa in corso non solo con Easyjet ma forse anche con Ryanair. Questo sviluppo segue l'annuncio di Volotea, che ha già inaugurato rotte da e per Salerno, inclusi collegamenti con Cagliari e Nantes da luglio, e Catania e Verona da settembre. Si prevede che Easyjet o Ryanair possano presto offrire voli verso Milano e altre destinazioni europee dall'aeroporto di Salerno.