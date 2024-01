Roma, prova ad entrare in piazza San Pietro prima dell'Angelus armato di coltello: bloccato dalla polizia

Ha provato ad entrare in piazza San Pietro armato di un coltello di cucina. Bloccato ai filtraggi in via della Conciliazione dai poliziotti, è stato arrestato per possesso abusivo di armi, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. È successo intorno alle 8.30 di questa mattina, mentre romani e turisti si preparavano ad affollare la piazza per assistere all'Angelus di Papa Francesco. L'uomo, un 51enne italiano, ha provato a sfuggire agli agenti, uno dei quali si è ferito a un ginocchio ed è stato medicato con 10 giorni di prognosi.

Chi è l'uomo

L'uomo, originario di Palmi in Calabria, è stato controllato, come sempre accade in occasione dell'Angelus domenicale ai prefiltraggi su via della Conciliazione all'altezza dei propilei, molto prima di piazza San Pietro.