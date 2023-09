A Roma il festival di Padre Pio, a piazza Navona la processione del santo fino alla chiesa di San Salvatore in Lauro ai Coronari

Dal 20 al 23 settembre nel cuore di Roma si svolgeranno i festeggiamenti per l’annuale ricorrenza della giornata liturgica dedicata a San Pio di Pietrelcina con migliaia di devoti dei 600 gruppi di preghiera del Lazio dedicati al frate cappuccino nella chiesa di San Salvatore in Lauro in via dei Coronari. All’interno dell’antica chiesa, già santuario lauretano, sono state esposte per l’occasione numerose reliquie, tra le quali il mantello, i guanti, le bende, la stola e il sangue delle stimmate che per cinquanta anni hanno segnato il corpo di san Pio. Vicino ad esse è posto un grande gruppo scultoreo riproducente il Cristo Redentore aiutato da Padre Pio Cireneo. I

Il 20 settembre vi sarà l’esposizione solenne e la venerazione della reliquia del sangue di San Pio, il 22 settembre la veglia del transito, in cui si ricorda la sua morte, e martedì 23 la festa del santo voluta e istituita da Giovanni Paolo II nel 2000.

L’evento centrale del programma dedicato a Padre Pio interesserà il pomeriggio del 23 settembre in cui la processione della statua e delle reliquie del santo raggiungeranno piazza Navona dalla Chiesa di San Salvatore in Lauro.

