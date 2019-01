Il Papa riceve Zingaretti e Raggi per gli auguri d'inizio anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Papa Francesco stamattina, ha incontrato Nicola Zingaretti, Governatore del Lazio e la sindaca Virginia Raggi per la tradizionale udienza d’inizio anno e lo scambio di auguri. Due udienze separate. Zingaretti successivamente è stato intervistato dalla Radio Vaticana. «E’ stato un momento di confronto e di riflessione su come, anche attraverso l’azione pubblica si può andare incontro a questa grande domanda di giustizia che c’è, non solo in Italia ma in tutti i Paesi europei» ha spiegato Zingaretti, riferendo di aver trovato un interlocutore «molto attento» e «molto curioso di capire» come stanno le cose.«Nelle sue parole c’è sempre un monito a preoccuparsi per gli altri» e non a «pensare a se stessi. E questo, tradotto in atti amministrativi, significa “in questo momento politico, economico e sociale del nostro Paese e dell’Europa, pensare alla crescita e pensare a una sua equa ridistribuzione, a una giusta ridistribuzione della ricchezza. Non c’è crescita se non c’è equità e giustizia. Credo che questo sia il grande tema anche del presente. Chi ha responsabilità politiche o di governo non deve cavalcare il malessere delle persone ma deve straripare e deve staccare, deve distruggere, i motivi che creano questa insicurezza».Sulla questione rifiuti nel Lazio, Governatore della regione ha annunciato alla Radio Vaticana che è in corso di preparazione, «con il contributo dato dalla città metropolitana, un piano rifiuti: Nella nostra capitale una discarica, un sito – peraltro non di rifiuti ma di materiali trattati è utile, perché una città con tre milioni di abitanti non può rassegnarsi a depositare i materiali in giro per l’Italia e l’Europa, perché questo comporta uno sforzo economico, finanziario e anche organizzativo che poi porta a quello che stiamo vedendo in questi giorni». Inoltre, ha aggiunto «stiamo facendo di tutto per collocare questa produzione di materiale che viene dai rifiuti, ripeto, in molte regioni italiane in molti plessi, in siti del Lazio che ci sono ma che servono anche agli altri comuni».