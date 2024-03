Il Patriarca Kirill "maledice" la Nato, in una lettera al Patriarca serbo rammenta ciò che avvenne in Kosovo nel 1999

La Nato portatrice del male, della ferma volontà di indebolire la fede ortodossa e i suoi valori. Il Patriarca Kirill torna a farsi sentire contro l'Occidente e stavolta come bersaglio prende l'Alleanza Atlantica che 25 anni fa decise di intervenire in Kosovo. Il patriarca ortodosso di Mosca ha inviato una lettera al patriarca ortodosso serbo Porfirije offrendo un resconto assai parziare degli attacchi aerei della Nato sulla Jugoslavia, definendoli «un altro episodio rivelatore nell'eterna lotta contro la fede ortodossa» per distruggere un «grande stato slavo» e successivamente promuovendo e sostenendo il «separatismo nazionalista».

Vaticano, Patriarcato di Mosca contro le benedizioni alle coppie gay: «Prassi non cristiana, il documento papale è pericoloso»

«Ovviamente, l'obiettivo principale degli aggressori era quello di strappare alla Serbia la sua provincia autonoma del Kosovo e Metohija - la terra che è la culla dell'ortodossia serba», ha sottolineato Kirill.

Un «confronto ineguale» che ha fatto affiorare il valore di coloro che sono stati uccisi dagli "estremisti". Poi ha elogiato il coraggio e la fermezza «mostrati dal popolo fraterno serbo» senza però ricordare che le unità jugoslave dell'epoca avevano espulso con la forza gli albanesi del Kosovo commettendo atroci massacri sotto la guida di Slobodan Milosevic.

Papa Francesco si inginocchia davanti al dolore bipartisan delle madri russe e ucraine per la perdita dei propri figli soldati

La missione della Nato è stata per anni al centro di continue polemiche poiché fu effettuata senza un mandato delle Nazioni Unite. La guerra del Kosovo è durata fino al 10 giugno 1999. Il governo jugoslavo ha parlato di 1.200 a 5.700 vittime civili a seguito degli attacchi aerei. Human Rights Watch ha stimato circa i 500 morti civili. Centinaia di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro città e villaggi e la questione del Kosovo resta ancora sostanzialmente da risolvere.

Strappo della Chiesa greco-cattolica ucraina da Mosca: il Natale lo festeggerà il 25 dicembre e non più il 7 gennaio

Il Vaticano all'epoca cercò in ogni modo di evitare il conflitto. Prima organizzando un incontro tra i paesi coinvolti, poi andando a parlare personalmente con Milosevich. La missione fu affidata al cardinale francesce Jean Luis Tauran. Si trattò di un tentativo concordato direttamente con l'allora ministro degli Esteri, italiano Lamberto Dini. Nel frattempo in campo teologico le accademie cattoliche si interrogavano sulla giustezza morale o meno di quel conflitto innescato dalla pulizia etnica in Kosovo. Fu l'allora cardinale Camillo Ruini a offrire una sintesi di quei dibattiti teologici dicendo che la pulizia etnica e le bombe della Nato «non possono essere considerate sullo stesso piano: un conto è un’azione di guerra, un altro conto è la pulizia etnica, che presenta una maggiore gravità», tuttavia «preferirei non insistere sulla graduazione della malvagità di un’azione, ma auspicare la fine delle ostilità e il ritorno delle popolazioni espulse nelle loro terre, dove hanno il diritto di abitare».