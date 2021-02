Città del Vaticano - Davanti alla terza ondata dei contagi e al perdurare della pandemia, Papa Francesco ha stabilito che anche quest’anno, il 12- 13 marzo, in prossimità della quarta Domenica di Quaresima, venga celebrata l’iniziativa “24 ore per il Signore”.

Il tema scelto stavolta è un versetto del Salmo: «Egli perdona tutte le tue colpe». Il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione diretto da monsignor Rino Fisichella ha predisposto il Sussidio ufficiale in cui vengono offerti alcuni suggerimenti per consentire alle parrocchie e alle comunità cristiane di tutto il mondo di prepararsi a vivere l’iniziativa spirituale. Si tratta, ovviamente, di proposte che possono essere adattate in base alle consuetudini locali e alle esigenze dettate dal momento storico che stiamo attraversando.

Nella prima parte vengono pubblicati alcuni testi che incoraggiano a vivere in maniera consapevole l’incontro con il parroco nel momento della confessione individuale. Essi possono anche servire per prepararsi (da soli o sotto la guida di un ministro) alla contrizione perfetta, nel caso in cui non sia temporaneamente possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.

La seconda parte può essere utilizzata durante il tempo di apertura della chiesa, in modo da essere aiutati nella preghiera e nella meditazione attraverso un percorso basato sulla Parola di Dio.

