Papa Francesco: pronto a mediare per il Venezuela ma solo se lo chiedono le parti

Città del Vaticano - Papa Francesco è rientrato dal viaggio negli Emirati. Durante il volo di ritorno si è fermato a riflettere con i giornalisti su alcuni temi. Il cammino verso la fratellanza con l'Islam, innanzitutto, come indica il Concilio Vaticano II. Il pericolo di uno scontro tra musulmani e cristiani, la crisi del Venezuela e l'impegno a sradicare nella Chiesa il tema degli abusi sulle religiose. Ancora non se ne parla molto ma il pontefice promette: farò pulizia.Venezuela. Francesco riferisce di non avere ancora letto la lettera inviatagli da Nicolas Maduro: «vedremo cosa si può fare». Poi premette che una mediazione della Santa Sede, ci potrà essere ma solo se ambedue le parti la chiedono. «Questa è la condizione necessaria».Abusi - Il Papa ha ammesso che gli abusi sessuali a danno delle suore da parte di chierici o vescovi sono «un problema nellaChiesa, su cui già si interviene, sospendendo i colpevoli, ma sucui bisogna fare di più, anche sciogliendo congregazionireligiose in cui è entrata la corruzione, anche sessuale».Islam - «Per me c’è un solo pericolo in questo momento: la distruzione, la guerra, l’odio fra noi. E se noi credenti non siamo capaci di abbracciarci, baciarci, darci la mano e pregare, la nostra fede sarà sconfitta» ha detto papa Francesco rispondendo ai giornalisti in volo a proposito del Documento congiunto sulla Fratellanza umana firmato ieri ad Abu Dhabi col grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb.