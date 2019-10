Roma, Pompeo dal Papa per udienza privata: sul tappeto le migrazioni e il clima

Città del Vaticano - Il Papa ha ricevuto in udienza privata in Vaticano il segretario di Stato americano Mike Pompeo. Si tratta di un colloquio a porte chiuse. Ieri Pompeo ha preso parte ad un simposio bilaterale, organizzato dall'ambasciata americana e dalla Santa Sede sul tema della libertà religiosa. Nel suo intervento ha sottolineato l'importanza di rafforzare l'alleanza per sostenere uno dei diritti fondamentali, quello della libertà religiosa. Al termine del suo intervento il segretario di Stato americano è stato ricevuto dal segretario di Stato, cardinale Parolin.

Tante le questioni delicate sul tappeto che sono al centro dell'incontro tra Papa Francesco e Pompeo: dal tema della libertà religiosa, alla dignità umana, alla questione ambientale. Tra i temi che più stanno a cuore al Papa c'è anche la questione migratoria, ma su questo argomento le posizioni tra il Vaticano e Trump non potrebbero essere più distanti.



