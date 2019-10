Mike Pompeo oggi a Pacentro nella casa dei suoi bisnonni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SULMONA In via San Francesco 8, a Pacentro, Vincenzo De Capite Mancini, emigrante tornato dal Canada quaranta anni fa, ha da fare: «Io e mia moglie ci stiamo preparando ad accogliere degnamente l’ospite», dice. Oggi, infatti, poco prima di pranzo busserà alla sua porta Mike Pompeo, Segretario di Stato Usa, che, in quella casa, è alla ricerca delle sue origini, perché lì nacque nel 1875 suo bisnonno Paolo. Al posto delle stalle e del fienile oggi ci sono stanze e taverne attrezzate: «La casa la ristrutturammo noi nel 1980 quando tornammo dal Canada - racconta De Capite Mancini - la acquistammo da un cugino di Mike Pompeo, Nicola, che alla sua morte la lasciò in eredità a sua figlia che vive negli Stati Uniti. Abbiamo fatto tutto tramite procura, perché l’erede di Nicola non la abbiamo mai vista, anche se ha un’altra casa, a pochi metri da qui».Vincenzo è entusiasta come tutti i pacentrani: lui da emigrante di ritorno sa bene cosa vuol dire ricercare le proprie radici e sa bene l’orgoglio che si prova nel tornare ed essere apprezzati dai paesani. Quando si è poi scalato il potere come Mike. Pacentro è in fermento, anche se non mancano le code di polemiche, con la minoranza che contesta al sindaco di aver tenuto segreta la visita e aver ignorato la loro richiesta di concedere un’onorificenza all’illustre paesano. Oggi le strade saranno quasi tutte chiuse al traffico, con divieto di sosta e fermata fino alle cinque del pomeriggio in via San Marco, piazza Umberto I, via San Francesco. Il braccio destro di Donald Trump si muoverà più o meno lungo questo isolato, dopo aver incontrato il sindaco e, chissà, fatto un giro tra i vicoli del centro storico. Per poi recarsi a pranzo alla Taverna de li Caldora insieme all’ambasciatore americano e allo staff.«Saranno tra le trenta e le quaranta persone - spiega il proprietario del ristorante, Carmine Caldora - hanno specificatamente chiesto di mangiare le sagne ricce con ricotta di capra e guanciale, per un pranzo rigorosamente abruzzese». Come d’altronde le origini di Mike Pompeo che, al ramo pacentrano per legno di padre, aggiunge quello di Caramanico Terme, per legno materno (dalla famiglia dei Brandolino). Alle sagne seguiranno le pappardelle ai funghi porcini, gli arrosticini, le costate di agnello e la pizza dolce, il tutto annaffiato dal montepulciano d’Abruzzo Praesidium di Prezza. Insomma un menu per esaltare i prodotti tipici locali nella speranza, chissà, che il Segretario di Stato Usa eviti di privare o comunque di rendere meno accessibile tanta bontà gli americani con l’imposizione di pesanti dazi sulle importazioni.