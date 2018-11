Papa Francesco ricorda il rastrellamento del ghetto ebraico e mette in guardia: l'antisemitismo è ancora presente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Papa Francesco ha ricevuto i delegati del World Congress of Mountain Jews lanciando l'allarme per la crescita dell'antisemitismo in Europa. «L’ultima volta che ho incontrato una comunità ebraica è stata in Lituania lo scorso 23 settembre. Era una giornata dedicata alla commemorazione della Shoa, settantacinque anni dopo la distruzione del ghetto di Vilnius e l’uccisione di migliaia di ebrei. Commemorare l’olocausto è necessario, perché del passato resti una memoria viva. Senza una memoria viva non ci sarà futuro perché, se non impariamo dalle pagine più nere della storia a non ricadere nei medesimi errori, la dignità umana rimarrà lettera morta».Francesco ha poi ricordato il rastrellamento del ghetto di Roma e la notte dei cristalli in Germania, quando vennero distrutti molti luoghi di culto ebraici, «anche con l’intento di sradicare ciò che nel cuore dell’uomo e di un popolo è assolutamente inviolabile: la presenza del Creatore».«Ancora oggi, purtroppo, atteggiamenti antisemiti sono presenti. Come più volte ho ricordato, un cristiano non può essere antisemita. Le nostre radici sono comuni. Sarebbe una contraddizione della fede e della vita. Insieme siamo invece chiamati a impegnarci perché l’antisemitismo sia bandito dalla comunità umana».