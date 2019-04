Papa Francesco: «Fate arrivare dalla Libia i migranti prigionieri nei lager»

Città del Vaticano - Papa Francesco lancia un appello alla comunità internazionale perché i migranti che attualmente si trovano prigionieri, reclusi nei centri di detenzione in Libia, in condizioni disumane, possano essere facilitati a lasciare quell'inferno grazie ai corridoi umanitari. «Vi invito ad unirvi alla mia preghiera per i profughi che si trovano nei centri di detenzione in Libia, la cui situazione, già molto grave, è resa ancora più pericolosa dal conflitto in corso. Faccio appello perché specialmente le donne, i bambini e i malati possano essere al più presto evacuati attraverso corridoi umanitari» ha detto il Papa al termine del Regina Coeli recitato dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico.

