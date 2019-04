Papa Francesco manda 500 mila dollari ai migranti fermi in Messico alla frontiera Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano –ha destinato 500 mila dollari dell’Obolo di San Pietro per l’assistenza ai migranti in Messico. Un aiuto concreto e molto simbolico che sarà distribuita tra 27 progetti delle 16 diocesi messicane che avevano chiesto al Vaticano un aiuto per continuare a fornire alloggio, cibo e beni di prima necessità a quella massa di persone che non smette di ammassarsi sul confine con la speranza di poter arrivare un giorno negli Usa.«Negli ultimi mesi – spiega il comunicato vaticano – migliaia di migranti sono arrivati in Messico, dopo aver viaggiato per oltre 4.000 chilometri a piedi e con mezzi di fortuna da Honduras, El Salvador e Guatemala. Uomini e donne, spesso con bambini piccoli, fuggono da povertà e violenza, con la speranza di un futuro migliore negli Stati Uniti. Ma la frontiera statunitense rimane chiusa».Nel 2018 sono entrate 75.000 persone e si annuncia l’arrivo di altri gruppi. Tutte queste persone sono rimaste bloccate, non potendo entrare negli Stati Uniti, senza casa né mezzi di sostentamento. La Chiesa Cattolica ospita migliaia di loro negli alberghi delle diocesi o delle congregazioni religiose, fornendo il necessario per vivere, dall’alloggio ai vestiti.Dei 27 progetti di assistenza ai migranti, 13 sono già stati approvati per le diocesi di Cuautitlan, Nogales (2), Mazatlan, Queretaro, San Andres Tuxtla, Nuevo Laredo (2) e Tijuana; così come per le Scalabriniane, la Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria e le Sorelle Josefinas. Altri 14 progetti sono in corso di valutazione, poiché prima di assegnare l’aiuto è richiesto un uso regolato e trasparente delle risorse, di cui si deve rendere conto.