Città del Vaticano – Per la seconda volta nel giro di poco Papa Francesco ha concesso una lunga intervista alle tv di Berlusconi, privilegiando ancora una volta le reti Mediaset rispetto alla Rai. A quasi un anno dal primo colloquio trasmesso lo scorso gennaio su Canale 5, il pontefice si è nuovamente reso disponibile e, due settimane fa, ha registrato un lungo colloquio sul tema del Natale. Stavolta lo speciale del Tg5 andrà in onda domenica 19 dicembre. Dietro questa decisione personale – pare presa senza consultare il dicastero della Comunicazione – ci sarebbero rapporti personali con il vaticanista Fabio Marchese Ragona, spiegano al di là del Tevere, e non tanto una volontà politica.

«Francesco e gli Invisibili - Il Papa incontra gli ultimi», questo è il titolo dello speciale, ha dato spazio alle domande di quattro persone che hanno perso tutto, tranne la speranza di riscattarsi: Giovanna, una donna vittima di violenze domestiche, rimasta senza lavoro e senza casa durante la pandemia. Sarà la prima a fare le domande al pontefice. Poi Maria, una senzatetto che ha vissuto anni per strada prima di essere accolta a Palazzo Migliori, il dormitorio del Vaticano gestito dalla Comunità di Sant’Egidio. Pierdonato, un ergastolano in carcere da 25 anni che, grazie allo studio e alla preghiera, ha capito i propri errori. Maristella, una scout di 18 anni, in rappresentanza di tutti quei ragazzi che con il lockdown si sono sentiti abbandonati e hanno perso i contatti con amici e compagni di scuola.

Papa Francesco ha indicato ai suoi quattro ospiti la strada per vivere questo Natale con speranza, volgendo lo sguardo verso tutti gli “invisibili” delle nostre città. Dalle domande e risposte durante il colloquio affiorano profonde riflessioni sui importanti temi d’attualità. Mediaset, oltre ai consueti diritti di cronaca, metterà gratuitamente a disposizione l’intero prodotto agli editori televisivi che ne faranno richiesta.