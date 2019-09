Papa Francesco, cassa di vino ai pompieri: «Grazie per avermi liberato nell'ascensore»

Città del Vaticano - Papa Francesco durante il volo che lo portava in Mozambico dopo avere definito un «onore» gli attacchi che gli arrivano dalla destra cattolica americana, ha scherzato anche sull'incidente di domenica scorsa, quando è rimasto bloccato per 25 minuti in ascensore. Lo ha fatto mimando con una mano la sensazione di paura che si prova, parlando con il corrispondente del New York Times, Jason Horowitz che gli raccontava che stamattina, prima di prendere l'aereo dell'Alitalia diretto in Africa, è restato tra un piano e l'altro per cinque minuti. Francesco si è messo a ridere e poi ha fatto sapere di avere mandato delle bottiglie di vino ai pompieri che domenica sono intervenuti attivando manualmente i dispositivi e consentendogli di raggiungere lo studio per la recita dell'Angelus.

A bordo dell'aereo stavolta ha viaggiato con il Papa anche una infermiera che lavora al Fas, il servizio sanitario vaticano. In occasione dei viaggi papali Francesco sceglie a sorte un dipendente di un settore e gli regala la possibilità di fare una esperienza unica. Dopo giardinieri, cuochi, elettricisti, commessi è stata invitata Carla Mariani, 50 anni. «Rappresento qui tutti i miei colleghi e le mie colleghe, tutti orgogliosi di questa possibilità».

Al suo arrivo a Maputo è stato abbracciato da una immensa folla colorata e festante, una catena umana formata da decine di migliaia di persone che cantavano e sventolavano bandierine, lungo i sette chilometri di strada dall'aeroporto alla nunziatura.

In Mozambico i cattolici sono il 28 per cento della popolazione. Il paese è nel pieno di una campagna elettorale per le presidenziali ed è reduce da lunghi anni di guerra civile tra il partito di governo Frelimo e l'ex guerriglia della Renamo.

Sempre prima della partenza, a casa Santa Marta alle 7.00, il Pontefice ha incontrato 12 persone accolte dal Centro Astalli e dalla Comunita' di Sant'Egidio e provenienti da Mozambico, Madagascar e Maurizio, gruppo accompagnato dall'Elemosiniere, il cardinale Konrad Krajewski.

