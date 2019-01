Dal Vaticano una app per spiegare la bioetica ai ragazzi della Gmg di Panama

Città del Vaticano - Il Vaticano lancia a Panama, alla Gmg, una app in diverse lingue per introdurre i giovani alla bioetica e rispondere a domande semplici. L’embrione è solo un grumo di cellule? Le tecniche di diagnosi prenatale sono accettabili? Chi giudica il valore di una vita? La riproduzione assistita è l’unica alternativa in caso di sterilità? Cosa sono i metodi naturali? Cosa significa morire con dignità? Informazioni, spiegazioni scientifiche, riflessioni etiche e testimonianze sono state raccolte in “Keys to bioethics”. Si tratta di un manuale virtuale realizzato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Lejeune, che sarà disponibile mediante un’applicazione gratuita in italiano, inglese e spagnolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA