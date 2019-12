Papa Francesco: «Il presepe è un Vangelo vivo», all'udienza spiega il significato della tradizione

Città del Vaticano - Il presepe? «E' un Vangelo vivo». Papa Francesco torna sul tema del presepe e spiega a tutti i fedeli del mondo che cosa significa questa bella tradizione natalizia. «E' come dire aprire la porta e dire entra Gesù, e fare concreto questo invito a Gesù perché venga nella nostra vita, perché se abita nella nostra vita la vita rinasce e se la vita rinasce è davvero Natale». Come dire che occorre essere coerenti a non scindere i simboli dalla vita quotidiana.

Ai fedeli racconta anche che la scorsa settimana è andato a Greccio, in provincia di Rieti, dove San Francesco allestì il primo presepe. In quella occasione ha firmato anche una lettera apostolica in cui si invitano tutti i cattolici a riscoprire la tradizione natalizia del presepe.

«Il presepe e' piu' che mai attuale, mentre ogni giorno si fabbricano nel mondo tante armi e tante immagini violente, che entrano negli occhi e nel cuore. Il presepe e' invece un'immagine artigianale di pace» ha aggiunto durante l'udienza in Aula Paolo VI

«Ieri mi hanno regalato un'immaginetta di un presepe speciale, piccolina, e si chiamava 'lasciamo riposare mamma' e c'era la Madonna addormentata e Giuseppe col bambinello lì facendolo addormentare. Quanti di voi - ha proseguito il Papa rivolto ai fedeli presenti in aula Paolo VI - dovete dividere la notte fra marito e moglie per il bambino la bambina che piange piange piange... lasciate riposare mamma la tenerezza di una famiglia, di un matrimonio».

