Lula in udienza da Papa Francesco, in Vaticano si prepara il dopo Bolsonaro

Città del Vaticano – In Vaticano nessuno vuole confermarlo ufficialmente e chissà mai se ci saranno le photo opportunity ma il 13 febbraio Papa Francesco avrà un incontro con l'ex presidente brasiliano Lula, fino a qualche mese fa in carcere con l'accusa di corruzione e riciclaggio. Una sentenza della Corte Suprema a novembre lo ha liberato affermando che solo con una sentenza definitiva potrebbe tornare in carcere. Nel frattempo Lula - che si è sempre proclamato innocente - si sta organizzando. Con il Papa avrà un colloquio riservato, a porte chiuse, che ha subito pubblicizzato su Twitter ed è fonte di polemiche e parecchi interrogativi.

Sono in molti, infatti, a chiedersi – non solo in Brasile - se questa visita non sia un pretesto per ribaltare politicamente la situazione in Brasile, affrontando il suo futuro e magari preparare un eventuale dopo Jair Bolsonaro. Insomma, una sorta di asse tra il pontefice dalle aperte simpatie peroniste e l'ex presidente terzomondista.

La visita di Lula in Vaticano per certi versi viene accostata a quella dell'attuale presidente argentino Fernandez, la cui elezione è stata molto seguita al di là del Tevere. Francesco dicono sia legato a Lula da buona amicizia tanto che a maggio gli ha inviato una lunga lettera per incoraggiarlo a rispettare la vita umana, la libertà e ad esortarlo a credere sempre in Gesù Cristo. Lula in quel periodo si trovava in prigione dopo una sentenza che lo aveva condannato a 9 anni.

Ad avere fatto da tramite per organizzare l'appuntamento sarebbe stato il presidente argentino Fernandez che il Papa ha ricevuto due settimane fa in Vaticano. Naturalmente Lula per potere viaggiare all'estero ha dovuto informare il giudice federale del suo spostamento e la Corte Federale di Brasilia. Il giudice ha così dovuto sospendere l'interrogatorio in corso del processo che era stato fissato per l'11 febbraio. Naturalmente i magistrati si sono lamentati ma ormai il lasciapassare era stato firmato. «Viaggio fino a Roma per ringraziare Francesco per la sua solidarietà in un momento davvero difficoltoso, ma specialmente per la dedica ai popoli oppressi. Voglio discutere con lui della esperienza brasiliana nella lotta contro la povertà» ha detto l'ex presidente brasiliano. L'ultima volta che Lula è stato in Vaticano era nel marzo del 2009. Allora sul trono di Pietro c'era Benedetto XVI

Lula era stato condannato per corruzione in due processi diversi: uno relativo allo scandalo Petrobras, la compagnia petrolifera statale brasiliana al centro di numerose attività illecite; e l’altro legato a una storia di tangenti in cui era coinvolta la compagnia di costruzione Odebrecht, al centro di inchieste in diversi paesi latinoamericani.

Ultimo aggiornamento: 18:57

