Un brasiliano su due contro Bolsonaro per la deforestazione: apprezzamento al Papa sull'Amazzonia

Città del Vaticano – Più della metà (52%) dell'opinione pubblica cattolica in Brasile considera la deforestazione come la più grande minaccia per l'ambiente, seguita dall'inquinamento delle acque, dei fiumi e dei mari. Per l'85% dei cattolici brasiliani, l'Amazzonia è vitale per ridurre gli effetti del riscaldamento globale. Sono i dati di un sondaggio nazionale effettuato dal Global Catholic Movement assieme al Climate and Society Institute (iCS) dai quali emerge una sostanziale adesione all'agenda ambientale di Papa Francesco.

Tre cattolici brasiliani su quattro sono contrari a fermare le multe ambientali contro coloro che causano la deforestazione illegale. Sette cattolici su dieci sono contrari alla riduzione delle riserve indigene o delle comunità quilombola (discendenti di ex schiavi africani) e il 68% non è d'accordo con l'estinzione delle riserve legali per la protezione dell'ambiente. Inoltre la metà dei cattolici non è d'accordo con l'affermazione di Bolsonaro che il Brasile è il paese che più conserva il suo ambiente nel mondo.

Per quanto riguarda la fiducia nelle persone e nelle istituzioni in relazione all'Amazzonia, l'87% dei cattolici afferma di fidarsi di Papa Francesco e l'86% della Chiesa cattolica come istituzione. L'istituzione con la minore fiducia tra i cattolici quando si tratta dell'Amazzonia è lo stesso governo brasiliano, con il 49% degli intervistati.

Hanno partecipato al sondaggio 1.502 cattolici da tutto il Brasile dal 1° al 13 giugno 2019. La raccolta dei dati è stata effettuata tramite interviste telefoniche con l'utilizzo di un questionario preparato in accordo con gli obiettivi dell'indagine. L'universo del campione era composto da uomini e donne cattolici, di età superiore ai 16 anni, residenti in Brasile.

