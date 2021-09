Lunedì 6 Settembre 2021, 14:34 - Ultimo aggiornamento: 14:37

Città del Vaticano – Contrordine: alle messe di Papa Francesco in Slovacchia, meta dell'imminente viaggio papale che inizierà domenica prossima partendo dall'Ungheria, per poi proseguire a Bratislava dove arriverà nel pomeriggio, non non occorre più esibire un green pass come inizialmente era stato comunicato. «Gli eventi pubblici saranno aperti anche ai pellegrini in modalità OTP, che sta per vaccinati e testati». Il che significa che chi vuole partecipare dovrà registrarsi attraverso un sito disponibile da oggi (navstevapapeza.sk). Il motivo di questo cambiamento è la bassa registrazione finora registrata.

Il team di preparazione della visita di Papa Francesco in Slovacchia ha così rivisto le regole. «Basterà un test negativo o una prova di guarigione dal Covid-19 negli ultimi 180 giorni: sarà sufficiente per ottenere un biglietto» ha ribadito in una nota la conferenza episcopale della Chiesa cattolica slovacca.

Il divieto alle messe per le persone non vaccinate era stato oggetto di contestazione in Slovacchia dove solo il 49,5% degli adulti è completamente vaccinato, rispetto a oltre il 70% nell'Ue nel suo insieme.

La Slovacchia è stata particolarmente colpita dalla pandemia all'inizio di quest'anno, registrando alcuni dei tassi di contagio e mortalità pro capite più alti in Europa. Fino ad ora, solo gli slovacchi con la vaccinazione completa contro il Covid-19 avevano potuto registrarsi per la visita papale in programma dal 12 al 15 settembre e il numero degli iscritti è stato molto inferiore al previsto.

Il "tour"

Le città toccate dal tour apostolico di Francesco oltre alla capitale Bratislava sono Presov, Kosice e Sastin. Lì saranno creati settori separati per i pellegrini in modalità OTP mentre per i visitatori completamente vaccinati ci saranno settori separati con entrate proprie.

La registrazione per i visitatori in modalità OTP inizierà da oggi. Chi si iscrive riceverà un biglietto on line e un codice QR.

All'ingresso alle messe papali nel settore OTP i visitatori devono mostrare il biglietto, un documento d'identità e il test COVID-19 negativo o la conferma del superamento del COVID-19 negli ultimi 180 giorni.

Il cardinale Peter Erdo, alla inaugurazione del Congresso Eucaristico destinato a fare il punto sulla scristrianizzazione galoppante dell'Europa, ha affermato che si tratta di un appuntamento di grande attrazione per i cattolici ma anche per le altre denominazioni cristiane. «Siamo d'accordo con i cristiani orientali sull'Eucaristia, quindi abbiamo una fede comune. C'è una base reale per celebrarla insieme» ha detto.

Più di 200.000 persone si sono registrate per partecipare ai vari programmi del Congresso, anche se la registrazione non è richiesta per partecipare alla Messa di chiusura che sarà tenuta da Papa Francesco. Finora solo 75.000 fedeli si sono registrati per l'evento finale, mentre vari gruppi hanno indicato che verranno alla Messa senza registrazione.