Martedì 6 Settembre 2022

Città del Vaticano – Papa Francesco per non interferire sulle elezioni politiche 2022 domenica 25 settembre di tanti elettori cattolici, vescovi compresi, ha modificato il suo programma di viaggio a Matera dove, per quel giorno, chiuderà i lavori del congresso eucaristico nazionale, un appuntamento religioso che vede la partecipazione di tutti i vescovi d'Italia, di migliaia di sacerdoti e di tantissimi fedeli. Con la nuova pianificazione che ha comunicato alla Cei il Papa permetterà ai vescovi di fare ritorno nelle proprie diocesi e di votare.

L'elicottero della Aeronautica militare italiana decollerà dal Vaticano alle ore 7 per fare ritorno poco dopo mezzogiorno, dopo la celebrazione di una messa con il cardinale Matteo Zuppi nello stadio della città e, successivamente la recitata dell'angelus, consueto appuntamento domenicale. Rispetto al programma iniziale sono stati tagliati un paio di impegni ai quali teneva particolarmente ma che ha sacrificato per non incentivare l'astensionismo.

«Esprimiamo profonda gratitudine al Papa per la grande disponibilità ad anticipare l’orario della sua visita pastorale a Matera a conclusione del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale, in una giornata particolarmente importante per il nostro Paese, chiamato a disegnare, attraverso il voto, il suo futuro»: il Cardinale Matteo Zuppi ha commentato così la variazione del programma di domenica 25 settembre, diffusa oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede, anche se l'orario di partenza del Papa è sempre stato fissato alle ore 7. Quello che invece è variato riguarda l'incontro in cattedrale con i profughi e la benedizione di una nuova struttura caritativa, la mensa della fraternità. Entrambi gli appuntamenti sono stati cancellati per agevolare il ritorno papale e il ritorno di tutti i fedeli.

Papa Francesco presiederà la concelebrazione eucaristica allo stadio comunale di Matera alle ore 9, per decollare alla volta del Vaticano alle ore 11.15 dove atterrerà alle ore 12.45. Nel ricordare che l’impegno civico è parte integrante del vissuto cristiano, il Presidente della CEI sottolinea che «il voto è un diritto e un dovere di tutti i cittadini. La Chiesa è per la libertà di coscienza, non certo per la libertà dell’indifferenza. Per questo ringraziamo il Papa per il suo gesto di attenzione che permetterà ai delegati di tutte le Diocesi italiane presenti a Matera di fare ritorno nelle proprie città in tempo utile per potersi recare alle urne».

