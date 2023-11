Monsignor Braida, chi è il Ghostwriter del Papa che gli ha prestato la voce all'Angelus

Solitamente abituato a lavorare nelle retrovie, lontano anni luce dai riflettori, stamattina monsignor Paolo Luca Braida, classe 1959, originario della diocesi di Lodi, è stato catapultato sotto gli occhi del mondo poiché ha prestato la propria voce a quella di Papa Francesco impossibilitato a leggere l'Angelus per via di una tosse stizzosa che lo perseguita da giorni e che aveva persino fatto pensare ad una polmonite, ipotesi poi scartata grazie alla Tac di ieri.

Monsignor Braida è il ghostwriter papale, quello che gli struttura i discorsi e gli scrive gli interventi oltre a coordinare un team di scrittori in Segreteria di Stato: da oggi è diventato The Voice, un po' come accadde anche durante il pontificato di Wojtyla quando, nel 2003, le condizioni del Parkinson del pontefice si aggravarono al punto da costringere Giovanni Paolo II a cedere il microfono all'allora Sostituto Leonardo Sandri, poi divenuto cardinale, ora in pensione.

Braida è diventato capo ufficio in Segreteria di Stato con l'arrivo di Papa Francesco anche se già vi lavorava.

Nel tempo libero, quando non scrive discorsi papali e rivede i principali documenti, si diverte a comporre poesie di carattere spirituale che ogni tanto pubblica, inoltre segue da vicino il Movimento Apostolico Ciechi, una realtà alla quale è molto legato anche per via di un suo parente sacerdote che vi aveva lavorato sin dalle origini.

Vive in una stanza a Santa Marta, nello stesso stabile in cui abita Papa Francesco e questo gli consente di avere contatti continui con lui. Il lavoro di ghostwriter per lui si fa particolarmente intenso prima dei viaggi in Italia e di quelli all'estero che includono parecchi intervento. In questo periodo, per esempio, Braida sta rivedendo tutti i discorsi che farà Papa Francesco negli Emirati Arabi, la prossima settimana, in apertura della conferenza internazionale sul clima.

Il Presidente Mattarella, su proposta dell'allora Consiglio dei Ministri nel 2015, gli ha conferito l'onorificenza di Commendatore.