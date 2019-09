Papa Francesco ricorda i malati di Alzheimer e chiede che non siano mai lasciati soli

Città del Vaticano - Il Papa ricorda che il prossimo 21 settembre, ricorre la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, «una malattia che colpisce tanti uomini e donne, i quali, a causa di questa patologia, sono spesso vittime di violenza, maltrattamenti ed abusi che ne calpestano la dignità».

Papa Francesco va a sorpresa in un centro per malati di Alzheimer ad abbracciare i pazienti

All'udienza di piazza san Pietro Francesco ha voluto indirizzare l'attenzione sulle difficoltà di tanti anziani, spesso soli, che sono alle prese con questa terribile degenerazione, fino alla perdita definitiva della memoria. «Preghiamo per la conversione dei cuori e per quanti sono colpiti dall'Alzheimer, per le loro famiglie e per coloro che se ne prendono amorevolmente cura. Associo anche alla preghiera, il ricordo di quanti sono affetti da patologie tumorali affinché siano anch'essi sempre più supportati, sia nella prevenzione che nella cura di questa malattia».

Ad aprile il Papa, assieme a monsignor Rino Fisichella, ha dedicato un intero pomeriggio a visitare una struttura per malati di Alzheimer alle porte di Roma. Dopo avere visitato strutture mediche, case famiglia, centri migranti, era andato al Villaggio Emanuele alla Bufalotta, che sorge all'interno del Parco delle Sabine e che è organizzata come un vero e proprio villaggio, con un sistema che consente agli ospiti di vivere in condizioni di normalità, riproducendo tanti piccoli aspetti della vita quotidiana, necessari a chi vive questa difficile patologia di mantenere un ponte di comunicazione con l'esterno, promuovendo la socializzazione e l'inclusione.

