Vaticano, firmata intesa tra la facoltà di medicina del Gemelli e l'università cattolica dell'Africa centrale

E' stato firmato il 22 gennaio nella sede dell’università Cattolica un accordo tra l’ateneo, la Fondazione Gemelli IRCCS e l’Università Cattolica dell’Africa centrale per una partnership accademica, formativa e sanitaria.L’intesa – siglata dall’arcivescovo Mbarga, dal Prorettore della Cattolica Pier Sandro Cocconcelli, dal Preside della facoltà di medicina Marco Elefanti – prevede lo scambio di esperienze didattiche e di assistenza, la collaborazione per progetti di ricerca congiunti, la fornitura di attrezzature e materiali, attività di formazione continua dei docenti, del personale amministrativo e tecnico, occasioni di scambio di docenti e studenti.

«La realtà sanitaria africana è molto complessa e difficile, in Camerun per esempio non esiste più un posto per potersi curare bene: questo accordo che oggi stipuliamo può davvero salvare il nostro Paese, è un sogno che diventa il progetto di far crescere una nuova visione della medicina e della cura» ha detto Jean Mbarga, Arcivescovo di Yaoundé, in Cameroun, e Gran Cancelliere dell’Università Cattolica dell’Africa centrale.