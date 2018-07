PERUGIA - Venerdì mattina difficile lungo la E45, e le previsioni anche per il sabato non sembrano rosee per la presenza di un cantiere proprio nel nodo centrale di Collestrada che sta creando diversi disagi alla circolazione in entrambi i sensi. Una circolazione che, tra l'ultimo week end di Umbria Jazz e un altro fine settimana di partenze verso il mare e le vacanze, si annuncia inevitabilmente appesantita almeno fino alla mattinata di sabato.



Come se non bastasse, due incidenti hanno ulteriormente creato disagi al traffico ma per fortuna nessun ferito particolarmente grave. Il primo sempre in E45 all'altezza di Piscille con due auto coinvolte. Il secondo all'altezza dello svincolo di Lidarno. Come detto, non risultano feriti particolarmente gravi. Sul posto in entrambi i casi le pattuglie della polizia stradale.

