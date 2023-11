Terni, la città perde il giornalista Walter Patalocco per anni colonna de "Il Messaggero"

Domenica 5 Novembre 2023, 10:49







TERNI La città ed il giornalismo umbro perdono Walter Patalocco, 72 anni, giornalista professionista dal 1974 e, per anni, capo servizio e colonna della redazione de “Il Messaggero” di Terni, ha poi collaborato con altre testate, divenendo un punto di riferimento per tanti colleghi. A darne notizia i figli Alessio e Leonardo:«Noi perdiamo un papà e Terni perde un cronista appassionato e innamorato della sua città, ne hai narrato storie e segreti per 40 anni, sempre a schiena dritta e mettendo al primo posto l’oggettività e la voglia di raccontare alla gente quanto doveva sapere. Noi perdiamo tanto, ma quello che ci hai insegnato rimane».

«Walter – dice invece il capogruppo Pd in consiglio comunale Francesco Filipponi – è stato impegnato per oltre 50 ann nel giornalismo, la sua passione diventata anche la sua professione. Abbiamo avuto l’onore e il piacere di conoscerlo nella sua attività di giornalista, nella quale ha raccontato sempre i fatti con grande ed onesta oggettività. Personalmente ho condiviso con Walter anche un pezzo di cammino nel Pd, forza politica nella quale Walter aveva riposto molta fiducia».

Le redazioni del "Il Messaggero" di Terni e di Perugia porgono le condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di leggere i suoi articoli ed i suoi libri.

I funerali si terranno lunedì 6 novembre alle ore 14.30 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, a Cospea.