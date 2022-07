Intrigo Fc Rieti: chiesta l'ammissione in Eccellenza. Giocherebbe a Colonna

RIETI - Nonostante i termini federali ormai superati, nonostante una situazione patrimoniale a dir poco drammatica, il Fc Rieti tenta il colpo di coda chiedendo alla Lega l'ammissione al prossimo campionato regionale d'Eccellenza indicando Colonna (Roma) quale sede di gioco.

Ad annunciarlo, una nota diramata poco fa dall'attuale proprietà, che recita quanto segue:

"Il Football Club Rieti ssd arl, viste le sinergie messe in campo in questi giorni, che hanno il solo interesse di percorrere ogni strada possibile per evitare la chiusura di una storica matricola e il rilancio del tessuto calcistico locale, comunica di aver formalmente presentato istanza di iscrizione straordinaria al campionato regionale di eccellenza alla Lega Nazionale Dilettanti, stagione 22/23. Si auspica una soluzione positiva da parte della LND per poter presentare quanto prima alla comunità di Rieti, all'Amministrazione Comunale e a tutta la tifoseria un progetto di rilancio calcistico".

Ora la palla passa a Gravina in primis e a Zarelli poi. Il "Rietiful" è solo alla prima puntata.