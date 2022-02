In volo da Perugia a Tirana con 12.500 euro non dichiarati: multato

PERUGIA - Stava trasportando 12.500 euro in contanti in un volo da Perugia a Tirana. Lo hanno scoperto i funzionari dell'agenzia delle dogane insieme ai militari della guardia di finanza durante un controllo a campione all'Aeroporto San Francesco. L'uomo era tra i passeggeri diretti in Albania e viaggiava con una cifra decisamente consistente “non dichiarata”: ha speigato che il denaro era destinato all'acquisto di un'auto non andato a buon fine. Sul posto, il passeggero ha scelto la strada dell'oblazione, cioè pagare subito una multa corrispondente al 10 per cento della valore eccedente la soglia di denaro consentita, che arriva a 10mila euro. Nel corso dei controlli altri due passeggeri, di nazionalità albanese, sono stati trovati in possesso di somme significative (circa 6 mila e 7 mila euro) comunque entro la soglia ammessa.

Resta costante l'attività di vigilanza su questo tipo di fenomeni. A partire dal 3 giugno dello scorso anno è entrato in vigore il regolamento UE relativo al controllo sul denaro contante in entrata e in uscita dall'Unione allo scopo di verificare lo spostamento di somme di denaro illecite.