PERUGIA - Torna avanti nella serie e sente il profumo di scudetto la Sir Safety Conad Perugia, che in gara 3 della finale playoff ha battuto la Lube Civitanova 3-0 (parziali 25-17, 25-20, 25-18). Nel pienone del PalaBarton hanno spinto da subito Atanasijevic e compagni, riuscendo quasi sempre a tenere a freno la squadra di De Giorgi. La Sir, avanti 2-1, sabato pomeriggio ha la possibilità di cucire sulla sua maglia il secondo scudetto (consecutivo) della sua storia. «Era un partita molto importante da vincere, e non era facile», ha detto a fine gara Atanasijevic, che ora guarda avanti. «Andiamo la a giocarcela…».Galassi per la Sir, Stankovic nella fila Lube. Due cambi al via nelle formazioni schierate da Bernardi e De Giorgi per gara 3, cominciata a tutto gas da Atanasiejvic e compagni (6-2 e 11-5). Complicato l’approccio di Civitanova, che commette qualche errore di troppo. Ne approfitta Leon, che piazza l’ace del 18-12. La Sir, nonostante qualche battuta sbagliata, mette così all’angolo Juatorena e compagni, in difficoltà: 25-17.Immediata la reazione marchigiana (2-4), che deve però fare i conti con il muro bianconero e un Podrascanin in serata (9-8 e 16-11). De Giorgi schiera Kovar per Leal (poi dentro anche un buon Simon), Sokolov prova a piazzare punti, ma la Sir continua a tenere banco (19-14 e 22-17), fino all’allungo: 25-20.La Lube non ci sta a cedere, e prova a resettare nel terzo set (5-7 e 6-9), ma Lanza e Leon dicono no (12-11). E’ in questa fase che il gioco e gli animi si scaldano, con qualche parola di troppo in un paio di occasioni. Cavalca l’onda Perugia, che prende il largo (19-13), accusa il colpo Civitanova, in crisi (23-17 e 25 -18).Piccinelli, Hoag 1, Seif, Leon 20, Lanza 4, Galassi 2, Atanasijevic 14, De Cecco, Podrascanin 6, Colaci (L). N.E.: Ricci, Hoogendoorn, Della Lunga (L), Berger. All.: Bernardi.Sokolov 14, Kovar 1, D’Hulst, Juantorena 6, Stankovic 4, Leal 2, Cester 3, Simon 5, Bruno, Balaso (L). N.E.: Massari, Diamantini, Cantagalli, Marchisio (L). All.: De Giorgi.