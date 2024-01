Renato Monteverde trovato mummificato nella casa inagibile a Civitanova: era morto da mesi

CIVITANOVA - Il corpo, mummificato, trovato a terra, di fianco al letto della sua abitazione. Morto da quattro o cinque mesi, probabilmente il decesso risale alla fine dell’estate. Ieri pomeriggio la macabra scoperta in una casa inagibile di piazza Garibaldi, nei pressi di Porta Marina, nella Città Alta. La vittima è Renato Monteverde, 76 anni, noto a Civitanova per la sua grande passione per la fotografia e per la sua vita eccentrica e avventurosa. Il ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 15.

La denuncia

Da un paio di giorni i carabinieri della Compagnia di Civitanova lo cercavano, dopo che la sorella e la nipote dell’uomo avevano sporto denuncia di scomparsa.

IL DECESSO

Renato Monteverde non era sposato, aveva vissuto prima a Civitanova e poi dalla sorella a Castel di Lama, ma possedeva anche una casa nella Città Alta. Una abitazione diroccata, scarna, che era stata dichiara inagibile già da tempo. Ed è proprio lì che ieri pomeriggio i carabinieri hanno concentrato la loro attenzione. I militari dell’Arma hanno atteso l’arrivo dei vigili del fuoco per poter entrare in sicurezza nell’abitazione inagibile ed è lì che hanno trovato il settantaseienne. Era riverso a terra, a fianco al letto, in camera. Il medico legale è intervenuto sul posto per constatare il decesso. Stando alle prime ricostruzioni la morte risalirebbe a quattro o cinque mesi fa. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Civitanova Alta. È stata disposta l’autopsia (al momento non è ancora stata fissata), che chiarirà l’epoca e le cause del decesso e stabilirà se l’anziano soffriva o meno di patologie. Non ci sono comunque elementi che portino a ipotizzare una morte violenta. Sono in corso le indagini per ricostruire gli ultimi mesi di vita di Monteverde, i suoi spostamenti, i suoi ultimi movimenti. Come si diceva, era molto conosciuto a Civitanova. Negli anni Sessanta era stato un eccezionale fotografo di moda a Milano, poi a Civitanova aveva collaborato anche con alcuni emittenti radiofoniche locali. Aveva vissuto per lunghi periodi anche in Africa, reinventandosi come cuoco.