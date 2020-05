Perugia, movida choc: rissa in centro, individuati 10 “giovani bene”

PERUGIA - Sulla rissa di piazza Danti sta indagando la squadra mobile della questura. Il video è stato vivisezionato dagli uomini di Carmelo Alba. Che avrebbero già individuato dieci persone, tutti giovani e residenti in città, responsabili del caos che ha indotto al pugno di ferro il sindaco Romizi.



Non a margine della notte tra venerdì e sabato c’è altro. C’è un ragazzo di 19 anni aggredito e picchiato a piazza Grimana. La polizia sta cercando di capire se c’è un nesso tra la rissa a un passo dal Duomo e l’aggressione che ha portato il ragazzo perugino in ospedale con una mandibola fratturata. Sembra che il giovane fosse in piazza al momento della rissa.



