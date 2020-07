Coronavirus: in 24 ore due positivi e 28 persone in isolamento, ma anche 78 quelle libere di uscire di casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Due nuovi contagi e un saldo tra persone uscite dall'isolamento e nuovi in isolamento che è comunque positivo: questi i numeri relativi al coronavirus in Umbria, nelle 24 ore intercorse tra il mattino del 14 e quello del 15 luglio.Due nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno, 1.452 totali, contro lo zero di ieri. Secondo i dati aggiornati dalla Regione salgono quindi da 13 a 15 gli attualmente positivi. Passano anche da quattro a cinque i ricoverati in ospedale (nessuno in terapia intensiva). Per quanto riguarda le persone in isolamento, il dashboard della Regione segnala come siano 78 quelle uscite nelle 24 ore di riferimento (con il numero complessivo che da 28.622 è passato a 28.700) mentre sono 28 le persone in isolamento nelle ultime 24 ore: il totale è dunque di 344 ovvero un +9% rispetto alle 316 delle 24 ore precedenti.Stabili nell'ultimo giorno i guariti, 1.357, e i morti, 80. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.129 tamponi, 108.430 complessivamente.