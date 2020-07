Coronavirus: oltre 200 usciti dall'isolamento in 24 ore. Due nuovi contagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Oltre duecento persone in 24 ore uscite dall'isolamento: lo racconta direttamente il "dashboard" della Regione che aggiorna in tempo reale il bollettino relativo al coronavirus in Umbria. Insomma, alle 9.30 di venerdì 17 luglio rispetto alla mattina di giovedì si è avuto un dato importante per le persone che possono uscire dall'isolamento legato alla possibile diffusione del virus.Altri due casi di positività al coronavirus sono stati però accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, portando il totale a 1.454. Il dato anche in questo caso si ricava dall'analisi del bollettino settimanale della Regione.Gli attualmente positivi sono passati su base giornaliera da 15 a 17. Registrato anche un ricoverato in più in ospedale, ora sei (nessuno in terapia intensiva). Rimangono invariati i decessi, 80.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 837 nuovi tamponi, 110.114 in totale.